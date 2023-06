Ex-jogador do Boavista é o primeiro reforço do Mirandela para a nova temporada

Idé Colubali é jogador do S.C. Mirandela para a temporada 2023/2024 no Campeonato de Portugal.

O gigante ponta de lança, de 29 anos, chega referenciado para o ataque e é o primeiro reforço apresentado pelo emblema alvinegro.

O jogador da Guiné Bissau tem um vasto currículo no futebol nacional e também no estrangeiro. Em Portugal, Idé Colubali representou o Boavista, na 1.ª Liga, em 2017 e conta ainda com passagens no Gondomar SC, Sertanense, Torreense, UD Leiria e CD Fátima.

O ponta de lança também já jogou na Noruega, no FK Jerv, em Gibraltar, na Albânia, na Islândia e em Itália, aqui representou o Mazara Calcio na época passada.

Quanto às renovações, Gianluca, Amorim, Parini, Maki, Pedrinho, Edilzo e Henrique Almeida vão representar o Mirandela por mais uma temporada.

A pré-época dos mirandelenses tem início previsto para o dia 18 de Julho. O Campeonato de Portugal começa no próximo dia 20 de Agosto.