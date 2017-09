Experiência fez a diferença nos sub-17

A formação sub-13 do Clube Académico de Bragança perdeu, fora de portas, por 3-1 com o HC Marco.

Ao intervalo a equipa da casa vencia por 2-0. Ainda no primeiro tempo o CAB teve a oportunidade de reduzir mas acabou por falhar um livre directo.

Na segunda metade Francisco Videira apontou o golo dos brigantinos, reduzindo para 2-1, mas o HC Marco acabou por chegar ao golo e fixou o resultado em 3-1.

A jornada número dois está marcada para sábado, dia 30. O CAB joga fora com o Olá Mouriz ACDR.

Quanto aos sub-17 também iniciaram o campeonato com uma derrota, 4-0 frente ao CI Sagres. Os brigantinos apresentaram uma equipa formada por jogadores de primeiro ano deste escalão e tiveram dificuldades.

“Defrontámos um adversário muito forte, experiente e com mais ritmo competitivo. O CI Sagres tem uma equipa com jogadores de segundo ano e isso faz a diferença”, disse Tiago Asseiro, treinador do CAB.

Na próxima jornada, marcada para sábado, o CAB defronta o Riba D´Ave HC.