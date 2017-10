Exploração de minério de ferro em Torre de Moncorvo tem de avançar até maio de 2018

A exploração do minério de ferro no concelho de Torre de Moncorvo tem de começar antes do final de maio de 2018. É o limite do prazo de 18 meses que ficou estipulado no contrato de concessão definitiva assinado, em 30 de novembro de 2016, entre a empresa MTI-Ferro de Moncorvo e o Governo. “Se não cumprir perde a concessão”, salienta Carlos Guerra, consultor da MTI para a área ambiental.