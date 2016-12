Falta de creches e amas em Vimioso obriga pais a levarem filhos para o trabalho

A falta de creches e amas no concelho de Vimioso está a causar transtornos aos pais de pelo menos oito crianças, que não têm com quem as deixar enquanto trabalham. O problema é que na vila existem apenas quatro amas que, no total, cuidam de 16 crianças até aos 3 anos idade, o que não é suficiente. Pelo menos oito crianças estão inscritas na Segurança Social à espera de vaga numa ama e haverá outras que nem chegam a inscrever-se, já que ficam ao cuidado de familiares.