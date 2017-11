Faneca resolveu frente ao F.C. Vinhais

Vitória magra (1-0) do Vila Flor SC frente ao F.C. Vinhais mas suficiente para a formação treinada por Nuno Lima arrecadar três pontos.

Faneca acabou por ser decisivo ao desbloquear o jogo, marcou aos 55 minutos, de cabeça, depois de um cruzamento do central Gabriel Martins, que se estreou com a camisola do Vila Flor SC.