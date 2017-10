F.C. Carrazeda vendeu cara a derrota

Dez anos depois o futebol sénior regressou à vila de Carrazeda de Ansiães. O emblema local entrou em campo, no domingo, na jornada dois da Divisão de Honra da A.F. Bragança frente ao G.D. Sendim, depois de ter adiado o encontro com o G.D. Mós na jornada inaugural do campeonato.

A formação local, treinada por Carlitos, perdeu por duas bolas a uma. Tremoço apontou o golo do Carrazeda ao minuto 26. Do lado do Sendim, Valadares e Vítor foram os marcadores de serviço.