F.C.Carrazeda regressa ao futebol sénior

O plantel conta para já com 16 jogadores e inicia hoje a pré-época sob o comando técnico de Carlitos, ex-treinador do Vila Flor SC, GDB e Fafe.

O técnico, de 47 anos, gostou do projecto apresentado pela direcção do clube.

“Aquilo que me agradou foi a organização e a competência da direcção. Uma direcção consciente quem após o interregno de dez anos, não vai ser fácil formar o plantel”.

O F.C. Carrazeda pretende construir um projecto sólido e de continuidade.

“Pediram-me um trabalho sério e de continuidade. É um ano de avaliação e pretende-se responsabilidade e que se forme um grupo capaz de andar no meio da tabela no campeonato”.

O treinador não espera facilidades num campeonato em que as equipas se reforçaram bem para este defeso.

“Sei que o Sendim se reforçou bem, o Vimioso é uma equipa que já gostava na época passada, o Vila Flor SC está a fazer uma boa equipa, o Mirandês peso que este ano a preparar-se melhor, o Mós não conheço, o Moncorvo será um ponto de interrogação … Penso que vai ser um campeonato muito competitivo”.

O F.C. Carrazeda está de regresso ao futebol sénior, dez anos depois da última participação no campeonato distrital.