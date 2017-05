Feira Agrícola de Trás-os-Montes procura explorar «nicho» e potenciar a região

Exposições de máquinas agrícolas, concursos de raças autóctones, chegas de bois, expositores com o que de melhor se produz na região, enchidos, mel, queijos e muita animação musical, para além de seminários e workshops, eis o cardápio dos três dias da Feira da Agricultura, que decorreu no parque de exposições de Macedo de Cavaleiros no passado fim de semana.