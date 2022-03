Feira Internacional do Queijo de Zamora apresentada em Bragança para reforçar cooperação transfronteiriça

De 15 a 18 de Setembro a vizinha cidade de Zamora, em Espanha, quer os olhos postos nela, através do Fromago Cheese Experience. Organizado pela Diputación de Zamora, o evento, apresentado, ontem, segunda-feira, em Bragança, visa posicionar a cidade espanhola como uma referência no sector do queijo a nível internacional. Isso mesmo confirma o presidente da diputación, José Rodriguez. “Temos 31 produtores e temos empresas leiteiras das mais importantes de espanha. O que queremos é dar a conhecer o sector. Queremos que Zamora seja reconhecida pelos seus lácteos e queijos”, assumiu. A feira, pela qual se prevê que passem mais de 200 mil pessoas, criando um impacto económico de cinco milhões de euros, apresenta-se na primeira edição, nesta terra que é a número um a nível europeu no sector lácteo. Foi apresentada em Bragança para atrair os vizinhos, mas também para dizer ao resto dos portugueses, tanto visitantes como produtores, que são bem-vindos. “A feira é para empresários de Zamora e, obviamente, aberta a portugueses. Será uma feira lúdica com uma parte comercial, em que os produtores podem dar a conhecer os seus queijos, mas também os querem vender. Assim, abrimo-la a qualquer produtor”, esclareceu ainda José Rodriguez. A ideia é também que a feira, que deverá ser feita a cada dois anos, perdure no tempo e seja uma marca, até porque outros caminhos ali estão a ser explorados. “Trabalhamos queijo de ovelha e vaca, mas algumas indústrias estão a começar a trabalhar o queijo de cabra e, sobretudo, o queijo puro de ovelha”, explicou ainda o presidente da deputación de Zamora, de onde já muito se exporta. A feira, com 80% de homenagem ao queijo, mas onde não faltarão produtos identitários daquela região, contará com autocarros gratuitos. Quem pretenda visitá-la pode fazer a viagem sem custos desde Bragança. A apresentação da Feira Internacional do Queijo de Zamora aconteceu na sala de actos do Teatro Municipal de Bragança. O presidente da câmara mostrou-se satisfeito por ter acolhido os nuestros hernanos, sendo que considera que “é cada vez mais importante estimular a cooperação transfronteirça”. “Tratando-se de uma cooperação a nível económico, faz todo o sentido que isto aconteça e que os espanhóis tenham a preocupação de vir aqui fazer a promoção dos seus eventos e produtos, porque sabemos que muita gente de Bragança vai a Zamora fazer compras, mas tambéem acontece o inverso”, vincou ainda Hernâni Dias, que acredita que “todos ficam a ganhar” com esta “cooperação estreita”, naquilo que é uma “similitude imensa”, acima de tudo em “produtos de grande qualidade”, ligados ao sector primário, que “tem que ser valorizado”. Na apresentação da feira esteve ainda a secretária de Estado da Valorização do Interior. Isabel Ferreira destacou a importância da feira dizendo que “o sector agroalimentar tem um potencial enorme nas zonas de fronteira, quer para atrair novo investimento empresarial mas também micro-empreendedorismo”. O sector, que está ligado aos recursos endógenos, já conta com dinâmicas implementadas no território, mas estas “precisam de inovação e de ganhar escala”.