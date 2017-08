Festa da História continua a atrair muitos visitantes a Bragança

Viajar até ao tempo de D. Afonso IV é a proposta deste ano da festa da História de Bragança. A iniciativa continua a atrair milhares de visitantes ao castelo, tanto locais como os que vêm de outros pontos do país e até do estrangeiro, para assistir às diversas recriações históricas, encenações e espectáculos de dança, experimentar jogos de outros tempos, demonstrações com aves de rapina, de liça e artes de caça, praticar tiro com arco e com besta. Foram também muitos os que aproveitaram para passar pelo mercado e para petiscar na praça do sustento, na cidadela de Bragança transformada num autêntico retrato vivo da época medieval, com a Festa da História.