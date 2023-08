Festa da Taça de Portugal arranca a 9 de Setembro

São 112 os clubes que participam na primeira eliminatória da Taça de Portugal Placard, que está agendada para os dias 9 e 10 de Setembro, sendo que 41 representam as Associações Distritais ou Regionais de futebol, 53 do Campeonato de Portugal e 18 clubes da Liga 3. Na primeira eliminatória ficaram isentos 40 clubes. É neste último lote que ficou o S.C. Mirandela, um das três equipas da A.F. Bragança, que participa na prova rainha do futebol português.

Os alvinegros têm já assegurada a presença na ronda seguinte, que já conta com as equipas da 2.ª Liga, onde vai defrontar o Barreirense no dia 24 de Setembro.

Já o Rebordelo, que participa pela quinta temporada consecutiva, recebe Os Sandinenses, formação que milita no Campeonato de Portugal. Tiago Pona, técnico da equipa do concelho de Vinhais, considera ter sido um sorteio positivo “pelo factor casa”, pois aumenta a probabilidade de seguir na prova “frente a um adversário de escalão superior”.

Tiago Pona sabe que vai defrontar um adversário com um ritmo competitivo superior, pois nos dias 9 e 10 de Setembro Os Sandineses já estão em competição. “É uma equipa que já terá feito alguns jogos. O Campeonato de Portugal é uma divisão muito difícil e física e isso fará a diferença. Mas, nós vamos estar lá para jogar o jogo pelo jogo”.

A tarefa antevê-se difícil, mas Tiago Pona tem a esperança de fazer taça. “O nosso objectivo é tentar vencer o jogo. Será difícil mas não impossível, por isso vamo-nos agarrar às possibilidades que temos. Vamos fazer da nossa casa o nosso ponto forte”, afirmou.

Quanto ao Grupo Desportivo de Moncorvo joga fora com o Valadares Gaia. Foi, por isso, “um sorteio negativo”, disse Tiago Pinto. “No nosso regresso à Taça de Portugal queríamos que os nossos adeptos pudessem desfrutar desse momento”, acrescentou o director desportivo.

O encontro com Valadares Gaia antevê-se complicado, já que é um adversário do Campeonato de Portugal. “Sem dúvida que é um jogo bastante difícil, é uma equipa forte, de um escalão superior, já cimentada nas competições nacionais”, referiu.

No entanto, Tiago Pinto acredita no factor surpresa e o Moncorvo pode ser um tomba gigantes na eliminatória. “Iremos tentar fazer o nosso melhor disputando o jogo e aproveitando o momento”.

Também esta segunda-feira, foram sorteados os jogos da 2.ª eliminatória, que já conta com os emblemas do segundo escalão do futebol nacional. Os clubes da 1.ª Liga só iniciam a sua participação na Taça de Portugal Placard na terceira ronda.