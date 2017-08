Festa de Verão encheu o centro da cidade

Este sábado à noite, Bragança viveu mais uma Festa de Verão. Desde as 19 horas, ao longo da noite e madrugada, vários dj’s distribuídos por quatro palcos temáticos animaram as ruas do centro da cidade, desde a 5 de Outubro à Praça Camões. Os bares saíram para a rua e as lojas estiveram abertas e, para além das várias animações de rua, houve ainda espectáculos de ‘video mapping’ na Praça da Sé.

Os brigantinos responderam afirmativamente ao convite para participar na iniciativa que decorreu pelo segundo ano na zona histórica.