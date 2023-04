Festival de Metal regressa a Zamora com Helloween como cabeça de cartaz

As bandas que estavam prometidas em 2020 vão agora subir ao palco, neste que é “o melhor cartaz da sua história”, com a confirmação da banda HELLOWEEN.

O evento começa com uma festa de boas-vindas, na Praça de Touro de Zamora, no dia 7, e a animação fica a cargo de DORO, com LEGION, JELUSICK e TRALLERY.

No dia 8, a proposta do Z! passa por MICHAEL SCHENKER GROUP, num dos palcos, que contará também com SYMPHONY X, ROSS THE BOSS, LEPOKA, RISE TO FALL e THE BROKEN HORIZON. Por outro lado, AMORPHIS vão subir ao segundo palco, com BARON ROJO, SEPTICFLESH, CELTIBEERIAN, THE HERETIC ORDER, DIABULUS IN MÚSICA e ATOMIC MEGALODON, como escudeiros de luxo.

Já no dia 9, os australianos AIRBURNE vão estar acompanhados por ELUVEITIE, INSOMNIUM, SARATOGA, OMNIUM GATHERUM e KRITER. Num segundo palco estará EXODUS com ANGRA, GIGATRON, EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO, NOCTEM e JOLLY JOKER.

O festival termina em grande com HELLOWEEN, como cabeça de cartaz, que irá partilhar com HAKEN, EVERGREY, CRISIX, INCURSED e DEATH AND LEGACY. A animação no segundo palco será da responsabilidade de DARK TRANQUILLITY, GLORYHAMMER, DUNEDAIN, DRY RIVER, CELTIAN e CICONIA.

Foto: Z! Live Rock Fest