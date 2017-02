“Festival dos Sabores Mirandeses” reúne cerca de 70 expositores

“Bamos a Miranda” foi o lema deste ano do festival que tem por objectivo celebrar os sabores da gastronomia do planalto mirandês, assim como outros produtos da terra ligados ao artesanato e às tradições locais e que atraiu, no último fim-de-semana, milhares de visitantes ao espaço do festival, onde se fizeram representar 70 expositores com produtos de Miranda, Mogadouro e Vimioso.