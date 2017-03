Festival reuniu cerca de 200 participantes

O Pavilhão Arnaldo Pereira teve lotação esgotada para assistir ao trabalho coreográfico de oito clubes, incluindo o da casa.

Este festival, apesar de contar apenas com três edições, já ganhou escala e o crescimento é notório. “As associações de patinagem sabem que Bragança tem um festival e o número de clubes participantes tem aumentado. É uma iniciativa que promove o clube e a cidade”, referiu Marta Padrão, responsável pela secção de patinagem artística do CAB.

O êxito o evento reflecte-se no aumento do número de praticantes da modalidade. “Depois do festival há imensas meninas a procurar a modalidade”, afirmou.

Actualmente o Académico de Bragança conta com 53 atletas na patinagem artística e 30 na iniciação. Marta Padrão deixou ainda a certeza de que o festival regressa em 2018.