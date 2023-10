Filipe Guimarães foi “King” em Vimioso

Adrenalina e trial puro e duro foram os ingredientes com que se cozinhou a 13.ª edição do King of Portugal. A competição, réplica do King of the Hammers, a prova mãe que se realiza na Califórnia, levou ao rubro as cerca de dez mil pessoas passaram por Vimioso, entre quarta-feira (dia 7) e este sábado.

Com 82 equipas, de 15 nacionalidades, máquinas e pilotos foram colocados à prova naquela que é considerada a mais dura corrida off-road. Com novas variantes no percurso e diferentes obstáculos, os pilotos mostraram toda a sua destreza para conseguir chegar ao final da competição. Não faltou a habitual zona da “Pedreira” e os “Ovos de Dinossauro”, um regalo para os amantes de todo-o-terreno que apreciaram todas as perícias destes verdadeiros monstros do TT. Este ano, a organização, a cargo do Clube Nortex4, acrescentou o sector da “Tartaruga”, que fez crescer o grau de dificuldade da prova.

Filipe Guimarães da Francing 4x4 foi corado “rei”. O piloto, natural de Guimarães, triunfou em Unlimited, a categoria rainha da competição, ao lado do navegador Gerardo Sampaio, após uma luta acesa com Rui Santana (4Rodas), segundo classificado.

“A prova toda é uma dificuldade, é uma resistência. Estava muito calor, fisicamente foi muito duro e os obstáculos eram muito difíceis. Psicologicamente, temos que ser muitos fortes para não nos irmos abaixo”, destacou Filipe Guimarães.

A vitória no King of Portugal garante a presença do piloto no King of The Hammers, na Califórnia, que se realiza de 18 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2024, mas Filipe Guimarães não garante para já a participação. “Ainda tenho que falar com a organização. Falta muito pouco para o King of the Hammers e, talvez, não haja tempo para mandar este carro. Tenho que ver se me disponibilizam lá, na prova, um carro para poder participar”.

O King of Portugal é já um evento de referência e que identifica a vila de Vimioso. Cerca de dez mil aficionados do trial assistiram à prova. José Rui Santos do Clube Nortex4 não tem dúvidas que foi um grande espectáculo de trial. “O balanço é positivo, acima de tudo porque não houve qualquer acidente e para mim isso é o mais importante. Em termos de competição, a prova foi muito competitiva, andaram vários pilotos a lutar pela primeira posição e o até ao final não se sabia quem ia ganhar. Quanto ao público foi fantástico e foram quatro dias muito bons para Trás-os-Montes e para Portugal.

Ainda na categoria de Unlimited, destaque para o quinto lugar dos brigantinos Flávio Gomes e Cristiano Fernandes (Tábô Team 4x4), ao volante de um Crawler.

Já o Team Cameirão 4x4, de Bruno Cameirão e Paulo Cameirão, terminou no 24.º lugar.

Nas restantes categorias, Luís Bacelo e o navegador Hugo Martins (Oficia Bacelo) venceram em Legend, Diogo Mendes e Bruno Gomes (Tuff 4x4) em Nissan Patrol triunfaram em Modified e Emanuel Cruz e Marco Mateus (Repower 4x4) arrecadaram o primeiro lugar em Stock/UTV.

O King os Portugal foi organizado pelo Clube NorteX4 com o apoio do município de Vimioso e da Federação Portuguesa do Automobilismo e Karting (FPAK). Participaram 82 equipas de 15 nacionalidades.