Fim-de-semana produtivo para Martim Vaz em Espanha

Martim Vaz participou, no sábado e domingo, no VF Challenge MR Pastoriza em Espanha.

O piloto da Motocruzeiro Racing Academy competiu em Minimoto 4.2 e em Mini GP 110.

Em Mininoto, conseguiu um P3 na primeira manga e P10 na segunda, após sofrer uma queda. Na soma total da prova, Martim Vaz ficou no quinto lugar.

Em Mini GP 110, o brigantino conseguiu o sétimo lugar nos dois treinos cronometrados e na corrida terminou na quinta posição. “Objectivo alcançado, melhorei os tempos e postura. Foi um fim-de-semana muito produtivo”, disse o piloto.

Martim Vaz volta às pistas no próximo mês de Setembro, no dia 10, para a quarta corrida do Campeonato Nacional de Minivelocidade.