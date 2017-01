Final-four da taça distrital de futsal já tem data definida

Já está definida a data da realização da final four da Taça Distrital de Futsal da A.F.Bragança de seniores masculinos e femininos. Os jogos estão marcados para os dias 4 e 5 de Março faltando apenas divulgar o local escolhido para acolher a prova.

Em masculinos para a final four foi repescado o CAS Freixo que se junta aos Pioneiros de Bragança, Futsal Mirandela e Vale Madeiro.

Nas meias-finais, que se jogam no dia 4 de março, há dérbi concelhio com o Futsal Mirandela a defrontar o Vale Madeiro e os Pioneiros jogam com o CASC Freixo.

A final disputa-se no dia seguinte às 17h00.

No sector feminino, a formação dos Pioneiros de Bragança foi repescada e defronta o Futsal Mirandela. Já o Santo Cristo terá como adversário o Vimioso. As equipas apuradas para a final feminina jogam no dia 5 de Março, às 15h00.

Campeão será apurado através de play-off

O modelo competitivo para apuramento do campeão distrital também já está definido. Após a fase regular, que termina no próximo dia 11 de Fevereiro, joga-se a pré-eliminatória do play-off à melhor de três jogos, aqui o primeiro classificado joga com o sexto, o segundo com o quinto e o terceiro com o quarto classificado.

Os vencedores passam para o play-off para o qual é repescada uma equipa por sorteio. As meias-finais serão jogadas à melhor de três jogos e a final à melhor de cinco.