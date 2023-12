Financiamento para criar unidade de defesa e promoção da língua mirandesa duplicou

O financiamento para a criação de uma unidade orgânica para promover a língua mirandesa duplicou. Em Novembro de 2022 houve uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2023, que foi sugerida, à época, pelo único deputado do Livre, Rui Tavares, e que o Partido Socialista aprovou. Contudo, o ano está prestes a terminar e esse organismo que serviria para preservar e promover a segunda língua oficial de Portugal não foi criado. Agora, na semana passada, os deputados aprovaram, na Comissão de Orçamento e Finanças, uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 para a criação deste organismo. Só que, desta vez, de acordo com a proposta, “o Governo prevê dotação orçamental específica para financiamento das medidas definidas no montante de 200 mil euros”. Ou seja, o dobro daquilo que foi destinado anteriormente à criação da unidade, 100 mil euros. Alfredo Cameirão, presidente Associaçon de la Lhéngua i Cultura Mirandesa, que assume que “em boa hora” o deputado voltou a “insistir” no mesmo assunto, sublinhou que a duplicação da verba, que no Orçamento do Estado, são “forfalhas”, para os mirandeses “é muito importante”, ou seja, “todos os cêntimos são importantes na luta pelo mirandês”. A criação desta entidade “pode não ser o suficiente” mas, concebendo uma estratégia e, depois desenvolvendo-a e implementando-a, de forma a que ajude a preservar a língua, “é muito importante”. “Fazer com que a língua mirandesa se projecte no século XXI é fundamental”, rematou. Na proposta que o Livre apresentou, em 2022, já se podia perceber o receio que há em que a língua, a longo prazo, desapareça, pois, apesar de todos os esforços, está “seriamente ameaçada” e corre-se o risco de deixar de ser falada de forma corrente, nos próximos anos. A preocupação mantém-se. Alfredo Cameirão espera que a entidade a ser criada possa servir para que algo mude. “As medidas que o organismo poderá colocar no terreno e adesão dos falantes e potenciais novos falantes a essas medidas é que permitirá que o mirandês continue como língua viva ou não. Aquilo que nos dizem não tem sido muito animador, mas queremos crer que há vida no século XXI e tudo faremos nesse sentido”, vincou o presidente Associaçon de la Lhéngua i Cultura Mirandesa. Para Alfredo Cameirão, a criação desta unidade orgânica que possa servir como protetora e promotora da língua é um “sinal positivo” que o Estado central dá, mostrando-se “interessado” na questão. E, assinalando que a língua é um património, em primeira mão, dos mirandeses, mas é também de todos os portugueses, o presidente Associaçon de la Lhéngua i Cultura Mirandesa considera que o Estado “não se pode alhear” das suas responsabilidades e, por isso, espera que possa dar mais sinais positivos no que a esta matéria diz respeito porque “a água do rio ainda não desaguou”. Refira-se que, segundo um estudo feito pela Universidade de Vigo, em Espanha, e publicado este ano, a língua mirandesa pode desaparecer dentro de 20 anos porque há uma queda brutal do seu uso. Ao Jornal Nordeste, em Março, a propósito da divulgação do estudo, o investigador Xosé Costa reconheceu precisamente que tem que haver intervenção urgente do Governo. Ou seja, “a introdução que se fez do estudo do mirandês na escola foi um placebo”, porque estudar uma ou duas horas por semana desta língua “não é nada”. Assim, se se quer salvar a língua, além de ter de haver um compromisso do aluno e dos pais, tem que existir também um compromisso da classe política, que tem que “tomar medidas e tem que aprovar os orçamentos necessários para levar a cabo essas campanhas, inclusive medidas fiscais”. A proposta do Livre para a criação desta unidade, foi aprovada, na Comissão de Orçamento e Finanças, sem votos contra, a abstenção do Iniciativa Liberal e do PSD e votos favoráveis dos restantes partidos.