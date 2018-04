Flávio Gomes e Calçada no pódio em Reguengos de Monsaraz

Depois de três horas em pista, Flávio Gomes (TáBô Pacar Team 4x4) ficou no segundo lugar na classe de Super Proto. O piloto completou a prova com 21 voltas. Apenas menos uma que o vencedor, Cláudio Ferreira que lidera o CP Trial 4x4 com 50 pontos.

Em Extreme, a disputa pela vitória foi renhida entre o brigantino António Calçada (NordHigiene Team) e Pedro Alves (MonsTTer/Cisus).

Calçada perdeu o primeiro lugar quando faltava meia hora para terminar a prova, depois de ter partido o semi-eixo da frente do Suzuki Samurai R, ficando na segunda posição.

O piloto da Nordhigiene Team terminou as três horas de resistência com 14 voltas à pista e é terceiro na classificação geral com 40 pontos. Nesta categoria o vencedor foi Pedro Alves com 15 voltas e lidera com 44.

A terceira prova está marcada para o próximo dia 3 de Junho, em Mação.