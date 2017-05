Flávio Gomes no pódio em Mação

Segundo lugar para a TáBô Team na terceira prova do Campeonato Nacional de Trial 4x4, que se realizou em Mação, no domingo.

Flávio Gomes e o navegador António Leal conseguiram o primeiro pódio deste ano na categoria de Proto e o terceiro da classificação geral.

O piloto brigantino completou a prova com 21 voltas, menos uma que o vencedor, Rui Rocha. O pódio ficou completo com António Henriques na terceira posição.

Decorridas três provas, Flávio Gomes ocupa a segunda posição em Absoluto e é quarto na classe de Proto.

Já António Calçada deparou-se com várias avarias mecânicas. O piloto da Nordhigiene partiu a junta homocinética do Suzuki Samurai R e terminou no quinto lugar da classe de Extreme. Calçada continua na liderança, mas agora com menos vantagem. Tem apenas mais quatro pontos que Pedro Alves.

Em promoção, Paulo Cameirão ficou no quarto posto e ocupa a mesma posição na geral da classe a 17 pontos do líder.

O Campeonato Nacional de Trial 4x4 regressa no fim-de-semana de 3 e 4 de Junho, em Gondomar.