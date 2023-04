Flávio Gomes soma segundo lugar no pódio em Mação

Depois de Valongo, em Março, a caravana do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 2023 esteve este fim-de-semana em Mação.

A segunda etapa do nacional levou à vila do distrito de Santarém 27 equipas para uma prova de resistência e de pura adrenalina.

Em competição esteve o brigantino Flávio Gomes mas nas tarefas de navegador de António Silva da equipa Canelas Pneus. Os dois alcançaram a segunda posição no pódio da classe de Proto. Silva e Flávio lideraram praticamente até ao fim a resistência de três horas e só um problema com o alternador do Proto XS5, a meia hora do final, afastou a dupla da vitória.

A prova foi organizada pelo Clube Trilhos do Norte, em parceria com o MAC TT e o município de Mação, uma competição sob a égide da Federação Portuguesa de automobilismo e Karting.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Trial 4X4 vai realizar-se em Alenquer, nos próximos dias 20 e 21 de Maio.

Foto de Hernâni Mendes