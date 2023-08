Flávio Gomes vai estrear nova “máquina” no King of Portugal em Vimioso

O brigantino Flávio Gomes tem novo jipe. O piloto apresentou a nova “máquina” na 31.ª Concentração Internacional de Bragança, realizada no fim-de-semana.

Foi quase um ano de muito trabalho para concretizar o projecto. Flávio Gomes construiu de raiz o novo jipe com um chassi americano Jinny´s. “É um sonho realizado. Demorei quase um ano a construi-lo. É um sete mil de cilindrada e tem 600 cavalos de potência. Este ano já vou realizar duas provas com este jipe e no próximo ano estou a pensar num campeonato da europa”, disse o brigantino.

De 4 a 7 de Outubro, Flávio faz a estreia do jipe no King of Portugal, em Vimioso. Entretanto, o piloto está em prova no Campeonato de Portugal de Trial 4x4 mas como navegador. Flávio Gomes integra a equipa do Canelas Pneus que ocupa o terceiro lugar da classificação geral em Proto.

Sobre futuras provas em Bragança, Flávio Gomes, que também é presidente da Associação TT Sem Limites, promete uma demonstração de trial urbano nas festas da cidade.

Em 2022, o piloto brigantino sagrou-se campeão nacional de Trial Urbano 4x4 em Super Proto.