Formação sub-19 do Mirandela sofre derrota e três expulsões

Derrota por 4-3 foi o resultado do S.C. Mirandela frente ao Merelinense, segundo classificado, em jogo a contar para a jornada 4 da fase de manutenção da série A do Campeonato Nacional sub-19 da 2ª Divisão.

Os alvinegros estiveram a vencer por 0-2 com golos de Pedro Vergueiro (6’) e Ângelo Dangue (30’). Ainda antes do intervalo, os minhotos reduziram para 1-2 de penálti convertido por Tiago Ferreira aos 40’, dando início à reviravolta no marcador.

Na segunda metade, Pedro Pereira assinou o 2-2 aos 70’ e Rafael Duarte, novamente na marcação de um castigo máximo, colocou o Merelinense na frente do marcador aos 75’.

Os alvinegros nunca baixaram os braços e Francisco Borges restabeleceu a igualdade, 3-3, a cinco minutos do final do encontro.

Quanto tido apontada para o empate, Rui Rodrigues, nos instantes finais do jogo marcou o 4-3 e garantiu o triunfo do Merelinense.

A partida ficou marcada por três expulsões para o Mirandela. Gabriel Varanda viu o segundo amarelo aos 74 minutos. Já depois de terminar o jogo, Jaime Martins e Nuno Mendo receberam cartolina vermelha directa.

O SC Mirandela é sétimo classificado com 15 pontos e na próxima jornada joga em casa com o FC Marinhas.

Foto de SC Mirandela