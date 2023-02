Francisco Salgueiro ganha experiência em Espanha

Francisco Salgueiro iniciou a nova temporada de motocross em Espanha. O piloto natural de Vila Flor participou, no fim-de-semana, na ronda de abertura do Campeonato Espanhol de Motocross, em Montearagón.

O jovem piloto, de apenas 19 anos, competiu em MX2 e terminou no 33º lugar. Mas, o resultado não foi o mais importante para o vilaflorense. “Foi um fim‑de‑semana bastante positivo. Acho que consegui cumprir os objectivos, que passavam por ganhar ritmo para o campeonato nacional, afinar algumas coisas no setup da mota e de certa forma aprender com os melhores, não só dentro de pista mas como fora, sendo sempre uma experiência que compensa todo o esforço”, referiu o piloto.

A adaptação à pista foi a principal dificuldade de Francisco Salgueiro. “É o terceiro ano consecutivo que corro neste traçado mas mesmo assim é bastante complicado, devido ao seu piso arenoso que com o desgaste se torna uma pista muito dura e com bastantes regos”.

A participação no campeonato em Espanha confere experiência ao piloto, pois permite-lhe evoluir junto de pilotos “que competem no Campeonato do Mundo de Motocross e outras competições europeias”. “O nível esteve altíssimo, o que me motivou para querer cada vez aumentar o meu andamento e trabalhar cada vez mais para um dia poder alcançar esse nível”, acrescentou.

A próxima ronda da competição espanhola está marcada para os dias 25 e 26 de Fevereiro, em Lugo.

Em Março, Francisco Salgueiro inicia a participação no Campeonato Nacional de Motocross. A primeira prova está marcada para o dia 5, no Granho, no concelho de Salva Terra de Magos.

O piloto de Vila Flor vai também apostar no Campeonato Nacional de Supercross, uma competição que começa a 22 de Julho, em Lustosa, e tem planeado competir em Espanha.