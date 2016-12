Francisco Vara reeleito

Francisco Vara liderou a única lista a sufrágio nas eleições do Motocruzeiro e sem surpresas foi reconduzido à presidência da direcção do clube motard, numa assembleia pouco concorrida, onde marcaram presença pouco mais de 40 sócios.

O presidente reeleito lamenta o facto de não ter oposição nas eleições. “Eu até gostava que aparecessem outras opções, outras listas, para as pessoas poderem de alguma forma criarem uma dinâmica diferente e isso seria bom para o clube”, disse Vara, que lidera o Motocruzeiro há 27 anos.

A tomada de posse está marcada para o próximo dia 6 de Janeiro no tradicional jantar de reis, que reúne sócios, entidades locais e patrocinadores. Nessa ocasião será também apresentado o plano de actividades para 2017 que inclui a Concentração Internacional, a Rota do Leitão entre outras iniciativas.

Na assembleia-geral, realizada no passado sábado, foi também apresentado e aprovado o último relatório de contas.