Freixo centenário em livro para o povo recordar

Por bem fresca que seja a sombra do freixo de Freixo de Espada à Cinta, não há de ser costume dar guarida a tantas crianças e jovens, alunos do concelho. Calhou há dias, porque os responsáveis pela sua recuperação foram lá lançar o livro que o explica em detalhe, quer do ponto de vista histórico, quer em termos dos trabalhos que nele foram desenvolvidos. Quem esteve presente levou um para casa.