Freixo de Espada à Cinta aposta em evento eno-gastronómico para atrair visitantes

Freixo de Espada à Cinta juntou à mesma mesa o vinho e o bacalhau este fim-de-semana. Como acontece há 3 anos, as jornadas gastronómicas do bacalhau levaram a Freixo muitos visitantes, que este ano tiveram mais um atractivo: a Feira Ibérica de Vinhos. O objectivo foi divulgar sabores, quintas, adegas e produtores de Freixo de Espada à Cinta e também Salamanca e Zamora. “Enquanto território inserido na região demarcado do Douro e considerando a excelência dos vinhos que se produzem em Freixo era imperioso organizar um evento que promovesse o sector vitivinícola”, salientou a presidente do Município de Freixo, Maria do Céu Quintas.