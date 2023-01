Funcionários ao serviço da Resíduos do Nordeste suspenderam greve

O protesto ainda decorreu durante os primeiros dois dias, mas a administração da Resíduos do Nordeste apresentou uma proposta ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e a greve foi suspensa. Os trabalhadores reclamavam a admissão nos quadros da Resíduos do Nordeste. A reivindicação foi ouvida e, na quarta- -feira, a Resíduos disse que iria levar a proposta à Assembleia de accionistas, ou seja, reunir com todos os municípios para tomarem uma decisão. Segundo o dirigente regional, Francisco Marcos, há municípios que concordam com esta alteração. “Temos vários municípios que estão apoiar e há muito tempo que eles pretendem que estes trabalhadores sejam integrados, o município de Mirandela, o de Freixo de Espada à Cinta, o de Alfândega da Fé”, referiu. No entanto, só em Janeiro é que ficará decidido, o que significa que, para já, nada está garantido. Ainda assim Francisco Marcos entende que é preferível o “diálogo”, do que a “greve” e, por isso, é que tomaram a decisão de a suspender. Em causa está a precariedade de cerca de 50 trabalhadores, uma vez que são a concessão com a MULTITRAB termina no final do ano, e não se sabe se a empresa iria ser novamente escolhida em 2023. “A MULTITRAB é uma empresa de trabalho temporário e estes trabalhadores são essenciais para a Resíduos do Nordeste. A grande preocupação é esta instabilidade e precariedade em que eles vivem no dia-a-dia, mesmo para os créditos à habitação, créditos pessoais, que não são possíveis, devido a estarem nesta situação precária”, explicou o dirigente sindical, acrescentando que há funcionários nesta situação há 20 anos. Os funcionários querem ainda a actualização da retribuição base mensal mínima na empresa para 850 euros mensais e o pagamento do subsídio de refeição para o valor de 9 euros por dia. A Resíduos do Nordeste faz a recolha e tratamento de lixo em todos os concelhos do distrito de Bragança e ainda no concelho de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda. As câmaras são as accionistas e determinam o rumo da empresa.