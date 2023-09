Funcionários judiciais dos tribunais do distrito avançam com greve

Faz parte das greves distritais, que vão decorrer até ao final do ano, anunciadas pelo Sindicato dos Funcionários Judicias. “A nossa exigência é a falta de compromisso assumida pela tutela, pela direcção-geral, pela secretaria de Estado, pelo Ministério da Justiça e relativamente à não abertura de procedimentos para acesso a todas categorias, cujos lugares se encontram vagos, nomeadamente escrivães adjuntos, técnicos de justiça adjuntos, escrivães de direito e técnicos de justiça principais e secretários de justiça”, adiantou o coordenador do Norte dos Sindicatos dos Funcionários Judiciais, Manuel Sousa. Os funcionários pedem ainda uma revisão salarial e um regime de pré-aposentação, por considerarem que a partir de numa determinada idade se torna difícil continuar em funções. A Comarca de Bragança é um exemplo do envelhecimento dos tribunais. A média de idade dos trabalhadores ultrapassa os 60 anos. “A idade dos funcionários de justiça está muito elevada. Aliás, Bragança é das comarcas que tem o maior número de funcionários com muita idade, a média ultrapassa os 60 anos. Portanto, não é com estas idades que se trabalha como oficial de justiça”, adiantou Manuel Sousa. Além da greve agendada para este dia 13, de 24, estão ainda agendadas outras entre 18 e 22 de Setembro, mas num conceito diferente do habitual. “Só com o início das diligências designadas, de manhã por ventura com o início à hora designada para uma diligência, para um julgamento, e que termina às 12h30. De tarde, se houver também outro julgamento, pode começar à hora que estiver designado o início das diligências e termina às 17h”, explicou. O Ministério da Justiça e o Governo comprometeram- -se a apresentar um projecto estatutário. O Sindicato dos Funcionários Judiciais espera que seja apresentado dentro de um mês. Ainda assim, há greves previstas até ao final do ano.