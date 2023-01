Fundação Caixa CA atribui Bolsas Desportivas a atletas carenciados

Apoiar a integração e a prática desportiva de jovens carenciados é com este objectivo que a Fundação CA Alto Douro decidiu atribuir materiais, equipamentos e acesso a serviços que apoiam o desenvolvimento dos atletas.

O apoio aos atletas carenciados vai chegar através de bolsas desportivas às quais se podem candidatar através das associações ou clubes desportivas dos concelhos pertencentes à área de intervenção da Fundação Caixa CA: Alijó, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Murça, Sabrosa, Valpaços e Vinhais.

Para receber a Bolsa Desportiva os atletas têm de se enquadrar em uma das quatro condições económicas sociais definidas pela Fundação Caixa CA: jovens com pelo menos um dos pais/encarregados educação desempregado e em que o rendimento do agregado familiar seja inferior ao ordenado mínimo mensal nacional em vigor; filhos de famílias numerosas em que o rendimento do agregado familiar é inferior ao ordenado mínimo mensal nacional em vigor, filhos de famílias monoparentais, ou entregues a familiares não progenitores, cujo rendimento do agregado familiar seja inferior ao ordenado mínimo mensal nacional em vigor; jovens institucionalizados em organismos de apoio e solidariedade social vocacionados para a educação de jovens com dificuldades económicas.

A Fundação CA tem prevista a atribuição de bolsas a cinco atletas, que frequentem a escolaridade obrigatória, no presente ano lectivo. O apoio atribuído por bolsa é de cerca de 600 euros cada em materiais, equipamentos e acesso a serviços que visam o apoio ao desenvolvimento desportivo dos alunos.