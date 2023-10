Fundação Caixa CA volta a apoiar atletas carenciados

A Fundação da Caixa de Crédito Agrícola de Trás-os-Montes e Alto Douro (Caixa CA) está novamente a apoiar atletas em situação de carência financeira, através da atribuição de bolsas para desportistas necessitados. Este suplemento destina-se a jovens que frequentem a escolaridade obrigatória neste ano lectivo, em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da rede pública, em que os agregados familiares demonstrem uma situação de insuficiência económica.

O suplemento que a Fundação Caixa CA disponibiliza, visa a aquisição de um conjunto de materiais, equipamentos e acesso a serviços com a finalidade de ajudar na integração e inclusão de atletas carenciados, através da promoção do desenvolvimento desportivo, na ordem dos 600€ cada.

São admissíveis a este apoio jovens com pelo menos um dos pais/encarregados educação em situação de desemprego e em que o rendimento do agregado familiar seja inferior ao ordenado mínimo mensal nacional em vigor, filhos de famílias numerosas, monoparentais ou entregues a familiares em que o rendimento do agregado familiar é inferior ao ordenado mínimo mensal nacional em vigor, jovens institucionalizados em organismos de apoio e solidariedade social vocacionados para a educação de jovens com dificuldades económicas.

As candidaturas devem ser submetidas através das associações/clubes desportivas dos concelhos pertencentes à área de intervenção da Fundação Caixa CA: Alijó, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Murça, Sabrosa, Valpaços e Vinhais.

Pode consultar todas as informações em www.fundacaocaixacaaltodouro.pt