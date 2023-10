Fundadores dos Pioneiros de Bragança reuniram-se para celebrar os 31 anos do clube

Os Pioneiros de Bragança são um emblema histórico da cidade. Apesar das oscilações em termos desportivos nas últimas temporadas, a equipa compete no campeonato distrital, a formação violeta conta no seu palmarés com um título de campeão nacional da 1ª Divisão de Futsal. O feito alcançado remonta à época de 1992/1993, pouco tempo depois da fundação do clube.

As antigas glórias dos Pioneiros fazem questão de recordar as histórias e as memórias de outrora. “São muitas emoções. O espírito de grupo, a camaradagem e amizade trouxeram-nos até aqui. Fomos campeões da 1ª Divisão Nacional e depois ficámos em terceiro lugar no escalão principal do futsal, numa altura em que o Miramar, o Boavista e Coimbrões dominavam. São memórias que nunca mais se apagam”, recordou Vítor Reis.

Carlos Vaz, mais conhecido como “Espanha” guarda com nostalgia a conquista dos troféus. “No primeiro ano em que jogamos futsal conquistamos o título da 1ªDivisão e a Taça da Associação, estes troféus são duas pérolas e projectaram os Pioneiros para outros patamares”.

Henrique Jorge Marçal, presidente do clube, destaca “a dimensão e o espírito do clube” e frisa que “a história jamais será esquecida”. “Esta iniciativa dá um ânimo diferente, para levarmos as coisas em diante e manter viva a história do clube”, acrescentou o líder dos Pioneiros.

Trinta e um anos volvidos, os Pioneiros de Bragança continuam a representar a cidade no futsal, este ano apenas no escalão sénior no campeonato distrital de Bragança.