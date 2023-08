Futebol Clube Leão Negro já trabalha

A pré-época do F.C. Leão Negro começou na passada terça-feira (dia 15) e o plantel é formado por jogadores sub-23 que vão competir na Divisão de Honra da A.F. Bragança.

A tarefa da equipa será exigente, pois vão ter pela frente adversários muito experientes, mas Gilberto Vicente, técnico da formação de Vila Flor, não tem dúvidas que será uma boa experiência para os jogadores. “É óbvio que vai ser um desafio interessante para eles, pois é uma realidade diferente. Será uma preparação para futuras participações nos campeonatos de seniores”.

Com as alterações que a nova temporada vai trazer nos escalões de formação, nomeadamente em juniores que passam a ser equipas sub-18 e sub-17, o clube decidiu avançar com uma formação sub-23. “Isto é dar um seguimento a uma lógica da formação. Com a alteração dos quadros competitivos os sub-19, no fundo, iam ficar sem dar seguimento à competição e surgiu a ideia de avançar com os sub-23”, explicou.

Quanto aos objectivos para a época de estreia na Divisão de Honra, Gilberto Vicente diz que passam por pensar jogo a jogo e principalmente, ajudar os jovens jogadores a crescer num contexto mais exigente. “A ideia, a proposta, é no final da época termos formado miúdos. Em termos de classificação é irmos jogo a jogo”.

