Futebol Clube Mãe d ´Água é campeão distrital de infantis

A uma jornada do final da fase de apuramento de campeão, o F.C. Mãe d´ Água garantiu esta quinta-feira o título de campeão distrital de infantis.

Os tricolores venceram de forma expressiva o Leão Negro por 10-0 na penúltima jornada da competição.

A jovem equipa treinada por Daniel Romeo vai terminar o campeonato fora de portas, no dia 14 de Junho, frente à ADSP Vale do Conde A.

Nos restantes encontros da jornada 9, a Escola Crescer C venceu o G.D. Bragança por 2-0 e a ADSP Vale do Conde derrotou o S.C. Mirandela C por 6-0.

Foto de FCMA