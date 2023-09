Futebol Clube Vinhais apresenta-se aos sócios com derrota

O Futebol Clube Vinhais apresentou-se este sábado aos sócios com uma derrota por 0-1 frente à formação sub-19 do Grupo Desportivo de Chaves.

A equipa de Marco Móbil prepara-se para a Divisão de Honra da A.F. Bragança, que tem início no dia 24 de Setembro.

Os flavienses, orientados por Carlos Guerra, chegaram ao golo na segunda metade, depois de várias oportunidades para marcar. Sandro Viegas marcou aos 60 minutos.

Marco Móbil, técnico do F.C. Vinhais, a sua equipa cometeu alguns erros e apresentou algumas dificuldades em alguns processos. “Dá a imagem que não pressionámos, mas tentamos pressionar alto e condicionar o jogo do Chaves. Recuperamos muitas bolas, mas a velocidade com que a recuperávamos era inferior à velocidade com que perdíamos a bola”.

Para o treinador dos vinhaenses a equipa podia ter feito mais. “Penso que fizemos muito pouco daquilo que podemos fazer. Penso que não tivemos capacidade para tentar fazer. Podemos falhar, mas temos de tentar fazer aquilo que treinámos”.

O F.C. Vinhais apresenta para a nova época um plantel bastante renovado. Marco Móbil refere que o objectivo é apresentar uma equipa competitiva à procura dos três pontos em todas as jornadas. “Temos dez treinos e dois jogos de preparação realizados e não podemos estar à espera que os jogadores façam já tudo. O F.C. Vinhais vai pensar jogo a jogo e tentar ser competitivo. Sabemos que não vamos conseguir ganhar os jogos todos, mas vamos tentar”.

O treinador vira agora as atenções para o encontro da Taça Concelhia com o Rebordelo. O jogo, promovido pelo Município de Vinhais, está agendado para o dia 17 de Setembro.

Quanto à Divisão de Honra tem pontapé de saída marcado para 24 de Setembro. Os vinhaenses defrontam o Carção no arranque da prova distrital.