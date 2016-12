Futebol de rua ganha força em Mirandela

Fomentar e desenvolver o futebol de rua no concelho de Mirandela faz parte da estratégia de promoção da prática de desporto da autarquia da cidade do Tua.

A iniciativa realizada, na passada sexta-feira, junto ao edifício da câmara municipal mostrou essa linha estratégica. Mais de meia centena de crianças, oriundas de vários pontos do concelho e dos três clubes representativos de Mirandela, participaram no Torneio de Futebol de Rua, direcionado para os escalões de traquinas, petizes, benjamins e infantis.

“Esta actividade serve para mostrar que a autarquia está empenhada em promover o futebol de rua. É uma iniciativa à qual as crianças aderem facilmente e uma forma de os tirar de casa, já que hoje em dia os mais novos passam muitas horas nos computadores e a jogar playstation”, explicou Paulo Araújo, técnico superior de desporto do município.

Esta não é a primeira vez que a autarquia mirandelense organiza um torneio de futebol de rua. A mesma iniciativa decorreu em Setembro passado na Semana Europeia da Juventude, em parceria com a Associação de Futebol de Bragança.

O torneio realizou-se no mesmo dia em Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, esteve em Mirandela na assinatura de um protocolo de colaboração com o município e a A.F.B.