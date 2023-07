Futsal Mirandela vai regressar ao distrital de seniores

O Futsal Mirandela vai voltar a competir no Campeonato Distrital de Futsal de seniores masculinos da Associação de Futebol de Bragança, depois da ausência de uma temporada.

O clube da cidade do Tua é um dos emblemas históricos do distrito e conta com participações nos nacionais.

A nível distrital destacam-se os títulos alcançados em 1996/1997 e 1997/1998 e a conquista da Taça distrital em 1996/1997 e 2001/2002.

Na época 2023/2024, o Futsal Mirandela vai competir ainda em iniciados e juvenis.