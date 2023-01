Gabi termina ligação ao Bragança e ruma à 1ª Liga de Andorra

Gabi Castro cessou contrato com o Grupo Desportivo de Bragança. O ponta de lança, de 21 anos, realizou no sábado o último jogo com a camisola dos canarinhos e foi mesmo decisivo no triunfo por 0-1 frente ao Pevidém, jogo da jornada 16 da série A do Campeonato de Portugal.

Gabi apontou o único golo do encontro numa partida que marcou o regresso do GDB às vitórias.

O atacante vai rumar à 1ª Liga de Andorra, a Lliga Multisegur, para jogar no Unio Esportiva Santa Coloma, que ocupa o quarto lugar da competição e que esta época jogou a primeira eliminatória da Europe Conference League, que perdeu como Breidablik da Islândia. “Recebi uma proposta interessante e decidi aceitar. Será a minha primeira experiência no estrangeiro e espero que corra bem”, disse ao Nordeste o jogador.

O GDB já agradeceu todo o empenho e profissionalismo do jogador e não colocou qualquer entrave à saída de Gabi. “O jogador recebeu uma proposta do estrangeiro e manifestou junto da direcção interesse em aceitar. Sendo desejo do atleta em abraçar este novo desafio para a sua carreia, a direcção entendeu que seria o melhor para ambas as partes libertá-lo”, lê-se no comunicado dos brigantinos”.

Gabi Castro chegou estar temporada ao Bragança, alinhou em 17 jogos e apontou dois golos. O ponta de lança fez formação no Vitória SC, Arões SC e Fafe. Foi o emblema fafense que se estreou como sénior em 2020/2021.

Foto de Diogo Pinto