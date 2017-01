Gasóleo profissional trouxe ligeiro aumento do consumo

Desde o início do ano, o regime de gasóleo profissional foi alargado a todo o país depois de um período experimental, entre Setembro e Dezembro de 2016, em quatro zonas fronteiriças, entre as quais Quintanilha (Bragança). Num balanço destes meses, alguns dos empresários do sector dos combustíveis de Bragança entendem que a medida levou a um aumento, mas muito ligeiro, de vendas de gasóleo a transportadoras.