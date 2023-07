GCB com participação na Aquae Flavea Night Running e no Cross Popular de San Vitero

Foi mais um fim-de-semana preenchido para o Ginásio Clube de Bragança. O emblema brigantino participou, no sábado, na 7ª Aquae Flavea Night Running em Chaves na distância de 13 quilómetros. O GCB esteve representado pelo atleta José Bernardo Alves, que foi 92º da geral e 33º em M40, com o tempo de 01:06:50.

No dia seguinte, dez atletas do Ginásio Clube de Bragança competiram no no III Cross Popular de San Vitero, em Zamora, Espanha. Jorge Pires conseguiu a melhor classificação da comitiva brigantina, foi 9.º da geral e 2.º em veteranos C, terminando os 10 quilómetros em 37 minutos e 3 segundos. Lucas Zafanelli conseguiu o 10º lugar da geral e o 3º em seniores.

No sector feminino, Anabela Bordalo foi a primeira atleta do GCB a cortar a meta, foi 65.ª da geral e 2.ª em veteranas C.

