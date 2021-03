GCB motiva atletas em tempo de confinamento

E para manter os seus atletas activos o Ginásio Clube de Bragança (GCB) lançou um desafio. “Lancei o desafio de todos corrermos 1000 km num mês, achei que seria uma forma de mantermos a actividade do grupo, mesmo correndo individualmente conforme as normas da DGS, seria possível manter o espírito colectivo que define e move o GCB”, explicou Carlos Fernandes, presidente do GCB. A.d

E esse desafio já foi de longe superado, pois no total o Ginásio Clube de Bragança já soma 6586 km, um número relativo ao mês de Fevereiro conseguido por meia centena de atletas. “Foram muitos os que imediatamente acolheram com bom agrado e acharam que 1000 km seria um desafio demasiado fácil de atingir”.

E este desafio parece ter aguçado ainda mais o interesse e motivação dos praticantes da corrida, de tal forma que a meta para o mês de Março é de 8000 km. “Não tenho a menor dúvida que o iremos superar”, acredita Carlos Fernandes.

O presidente sublinhou ainda que todos os atletas do GCB são acompanhados pelos treinadores do clube.