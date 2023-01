GCB soma vários pódios em provas portuguesas e espanholas

Foi um fim-de-semana em cheio para o Ginásio Clube de Bragança, que mais uma vez marcou presença em provas em Portugal e Espanha.

No país vizinho, Teresa Fernandes terminou a Meia Maratona de Getafe no oitavo lugar em V50 F, com o tempo de 1:46:36.

Ainda por terras de “nuestros hermanos”, em Toro, sete atletas do GCB participaram na meia maratona de na corrida de 10 quilómetros. David Mendietas foi o primeiro atleta do clube brigantino a concluir os 10 quilómetros, em 00:39:57, e César Pires foi o que conseguiu o melhor tempo na meia maratona, com o tempo de 1:31:08.

Em Portugal, o GCB levou a Sintra cinco atletas para competir na Corrida Fim da Europa que conseguiram o segundo lugar por equipas. A melhor classificação a nível individual foi alcançada por Jorge Pires que foi 20º da geral.

E por Bragança, foi massiva a participação do GCB no Trail da Lombada, 22 atletas e sete pódios. Em femininos, Inês Neto conseguiu um lugar no pódio, terceiro da geral tal como em V1 F. Bianca Albuquerque venceu em seniores e Delmina Romão terminou no segundo lugar em V2 F.

No sector masculino, Alírios Sebastião foi terceiro em V2 M, Casimiro Carneiro venceu em V4 M e Eugénio Granadeiro conseguiu o segundo lugar no mesmo escalão.

