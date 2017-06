GCB vence 1º Quadrassal Trail Cedães por equipas

Em termos individuais, Manuel Palmeiro foi segundo na classificação geral e primeiro em veteranos M50, Orlando Alves quedou-se pela sexta posição e Eduardo Medeiros conseguiu o 15º lugar e o primeiro em veteranos M60.

O vencedor da prova foi o atleta do Clube Zupper, Nuno Carneiro, ao completar a prova em 1h58m10s.

No sector feminino, Rafaela Bento (Clube Nossa Senhora da Conceição) triunfou no escalão de seniores.

Ainda no domingo, em Sesimbra, Carla Afonso (Ginásio Clube de Bragança) ficou no 25º lugar no VII Ultra Trail de Sesimbra. Uma prova com 21 km.

Em Braga, a selecção distrital de atletismo de Bragança ficou no 20º lugar, último, na final nacional do Torneio Olímpico Jovem, nos escalões de iniciados e juvenis.

No próximo sábado, o Ginásio Clube de Bragança participa no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha, em Mondim de Basto, e no domingo na 1ª Meia-Maratona da Cereja, em Alfândega da Fé.