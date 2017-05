G.C.Vila Real vence Torneio Internacional de Natação Cidade de Bragança

A equipa vilarealense arrecadou 17 medalhas de ouro, 13 de prata e sete de bronze, terminando a prova com 158 pontos.

As equipas do distrito de Vila Real dominaram o pódio com o Flavitus de Chaves a terminar o torneio com 140 pontos.

No que diz respeito aos clubes do distrito de Bragança, a Escola de Natação conseguiu o terceiro posto com 130 pontos e o SC Mirandela ficou na última posição com 110.

O Torneio Internacional Cidade de Bragança contou com 137 atletas em representação de seis clubes.