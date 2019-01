GD Bragança vence clássico do distrital

Oito anos depois, Bragança e Macedo voltaram a defrontar-se em jogos oficiais. Algo que já não acontecia desde 2011, na altura as duas equipas competiam no nacional, na extinta 2ª Divisão.

No clássico do futebol distrital, o Bragança chegou cedo à vantagem, aos quatro minutos, com um golo de Alex. O segundo tento esteve à vista dois minutos depois, mas Davy, isolado, falhou uma boa oportunidade para dilatar o resultado.

O 1-0 manteve-se até ao intervalo, apesar das várias investidas dos brigantinos à baliza de Henrique. Nos últimos dez minutos da primeira metade o Macedo ainda mostrou argumentos e colocou à prova Ximena, com o experiente guarda-redes a negar o golo aos visitantes aos 35’ e aos 36 minutos.

O intervalo serviu para os brigantinos afinarem a apontaria. Apenas com dois minutos decorridos da segunda metade Edra marcou à equipa onde fez formação. O central rubricou o 2-0.

Em destaque esteve Nuno Silvano ao mostrar veia goleadora. O médio rubricou o 3-0 aos 51 minutos na conversão de um penálti e aos 84’ assinou um grande golo. Já em tempo de compensação, aos 90’+4, Padrão fixou o resultado em 5-0.