G.D. Cachão é campeão distrital de juvenis

Faltam duas jornadas para terminar o campeonato distrital de juvenis e o Grupo Desportivo do Cachão já é campeão.

A equipa treinada por Fernando Quintã confirmou a conquista do título este sábado, após a vitória por 4-1 frente ao F.C. Mãe d´Água, na jornada 12.

O G.D. Cachão vai terminar o campeonato em casa, no dia 10 de Fevereiro, frente ao Grupo Desportivo de Moncorvo. Antes, a 3 de Fevereiro, desloca-se ao terreno do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros.

Este é o 17º título distrital no palmarés do clube do concelho de Mirandela.