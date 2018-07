G.D. Mirandês galardoado na VI Gala do Desporto de Miranda do Douro

O Grupo Desportivo Mirandês esteve em destaque na VI Gala do Desporto do Município de Miranda do Douro realizada esta quinta-feira.

Os 50 anos de história do clube foram brindados com a conquista do título distrital de futebol e a consequente subida de divisão, 18 anos depois da última passagem pelo nacional de futebol. Feitos que valeram ao Mirandês o troféu “Projecto do ano” na Gala de Desporto da autarquia e o “Prémio Homenagem”. Já formação de benjamins, campeão distrital, conquistou o prémio de “Equipa do ano”.

João Castro, que venceu na categoria de “Dirigente do ano” mostra-se orgulhoso do trabalho realizado pela jovem direcção que lidera. O presidente do Mirandês garante que “é um projecto com futuro”.

A nível individual, Diogo Ribeiro arrecadou o galardão de “Futebolista do ano” e Luís Preto venceu na categoria de “Treinador do ano”. “É uma honra receber este prémio. É um reconhecimento do trabalho realizado”, disse o treinador, que se mostrou satisfeito com a distinção.