G.D. Torre Dona Chama com ambição de candidato ao título

O emblema do concelho de Mirandela terminou o campeonato distrital de futsal da época passada na segunda posição e quer entrar na luta pelo título.

Pedro Miguel, que vai para a terceira temporada no comando técnico da equipa, assume o objectivo de chegar ao primeiro lugar. “Quando cheguei ao clube delineamos um projecto a três anos. O objectivo era tornar o clube competitivo e melhorar de ano para ano. Queremos estar lá em cima e esta época lutar pelo campeonato”, afirmou o treinador.

O distrital antevê-se muito competitivo, mas ambição e vontade de chegar ao título não faltam ao GD Torre Dona Chama. “Partimos com a ambição de chegar ao topo da tabela. Este ano, o campeonato vai ser muito competitivo, pelo que me apercebo as equipas estão a reforçar-se muito bem. Nós também estamos a fazer o nosso trabalho”.

A nova época traz algumas novidades, nomeadamente o regresso do Futsal Mirandela que é aplaudido por Pedro Miguel. “O Futsal Mirandela é um histórico e ainda bem que vai voltar. Vamos ter, pelo menos, 11 clubes a competir, que é muito bom, e se entrar mais um ou outro clube será óptimo”.

O treinador do GD Torre Dona Chama destacou ainda o mais recente reforço da Escola Arnaldo Pereira, o internacional português Arnaldo Pereira, que vai terminar a carreira na sua cidade natal. Pedro Miguel considera que traz qualidade e interesse ao campeonato. “É um elemento que vai beneficiar o campeonato e é um privilégio termos o Arnaldo a jogar no nosso distrital”.

Quanto ao plantel, Pedro Miguel conta com a maioria dos jogadores da temporada passada. Já renovaram Filipe Alves, Valter Pires e Nuno Lopes. Quanto a Jaime Santos está de regresso ao clube e é a primeira contratação oficializada para a nova temporada.

O campeonato distrital de futsal tem início previsto para o dia 29 de Setembro.

Foto plantel época 2022/2023