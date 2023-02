GD Torre Dona Chama regressa à liderança

O Grupo Desportivo Torre Dona Chama é novamente líder. A formação treinada por Pedro Miguel recebeu e venceu, na sexta-feira, a ACRD Ala por 6-0, em jogo da jornada 11, e assumiu o comando do Campeonato Distrital de Futsal com 23 pontos.

Luciano, o goleador da equipa do concelho de Mirandela, bisou no jogo e já leva 20 golos esta temporada para o campeonato e taça. Filipe Alves, Luís Martins, Moutinho e João Marques também mostraram veia goleadora.

Em Miranda do Douro, a formação de Vítor Hugo empatou 3-3 com o SC Moncorvo e segue na segunda posição com 21 pontos. Quanto à equipa de Jorge Paiva ocupa o sétimo lugar com 16 pontos.

O Grupo Desportivo de Sendim, de Bina Rodrigues, somou um triunfo caseiro, 6-2, frente ao Vimioso e subiu para o terceiro lugar com 19 pontos.

A subir na tabela está também a Escola Arnaldo Pereira/Habinordeste. Os brigantinos venceram fora de portas o CSP Vila Flor por 1-2 e ocupam o quarto lugar.

A jornada 11 vai fechar com o jogo Pioneiros de Bragança – Alfandeguense que foi adiado para o dia 18 de Fevereiro.

O Campeonato Distrital de Futsal faz uma pausa para se jogar a segunda mão dos quartos-de-final da taça. Na próxima quarta-feira, dia 15, o Vimioso recebe o CD Miranda do Douro e no dia 17 realizam-se os jogos Escola Arnaldo Pereira/Habinordeste – ACRD Ala, CSP Vila Flor – GD Torre Dona Chama e GD Sendim – SC Moncorvo.

Foto de GD Torre Dona Chama